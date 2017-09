Anchorage Running Club Octoberfest Run Results

Anchorage Running Club held its annual charity fundraiser on Sunday, September 24: the Oktoberfest 5K and 10K. All profits generated from the race are donated to Bean’s Cafe and the Brother Francis Shelter. Despite some soggy weather it was a great time, with smiles and costumes to be found throughout the crowd!

Women’s 5K Results

1. Lisa Anglen 21:26; 2. Kristine Percival 22:21; 3. Kari Lovett 22:36; 4. Petra Richards 22:40; 5. Julie Ross 23:25; 6. Maia Mccormack 23:37; 7. Amelia Hall 23:56; 8. Amy Smith 25:11; 9. Jaena Tranberg 25:14; 10. Aileen Nimick 25:21; 11. Kirsten Brogan 25:34; 12. Laura Peterson 25:49; 13. Sylvia Craig 25:51; 14. Andrea Barnes 25:57; 15. Meredith Basdaras 26:00; 16. Hannah Haakinson 26:11; 17. Jennifer Mckee 26:11; 18. Beatrix Brogan 26:13; 19. Elizabeth Agnew 26:20; 20. Pam Tittle 26:22; 21. Kelsey Macdonald 26:45; 22. Iris Jones 26:54; 23. Alexa Blakey 27:02; 24. Mandy Johnson 27:07; 25. Lisa Land 27:11; 26. Kayla Davis 27:15; 27. Jen Novobilski 27:21; 28. June Takagi 27:29; 29. Denise Hanson 27:37; 30. Tracey Blain 27:53; 31. Mary Cox 27:57; 32. Katie Provencher 27:57; 33. Karen Divelbiss 28:06; 34. Joy Callaway 28:21; 35. Alicia Vernon 28:25; 36. Heidi Voeller 28:29; 37. Justina Jaminet 28:43; 38. Jackie Sanvick 28:56; 39. Elizabeth Lopez 29:06; 40. Patty Clem 29:08; 41. Tess Baez-Terry 29:08; 42. Natalie Bickers 29:16; 43. Lorianne Mordini 29:19; 44. Debra Kinn 29:27; 45. Elizabeth Jarquin 29:39; 46. Sonya Wagoner 29:45; 47. Ayako Mccomb 29:49; 48. Emily Berard 29:52; 49. Andrea Gaspard 29:53; 50. Karen Loeffler 30:08; 51. Kara Ligman 30:24; 52. Gabrielle Mordini 30:32; 53. Aubrie Frye 30:34; 54. Jennifer Smith 30:37; 55. Erin Morrison 30:38; 56. Amy Koehn 30:38; 57. Meghan Owens 30:39; 58. Caitlin Doyel 30:48; 59. Jolene Kullberg 30:51; 60. Amye Wallace 30:55; 61. Gretchen Weinzirl 30:59; 62. Jennifer White 31:01; 63. Meghan Burdick 31:09; 64. Debra Nielsen 31:19; 65. Sarah Preskitt 31:24; 66. Christine White 31:33; 67. Katia Lundell 31:39; 68. Theresa Phillips 31:46; 69. Vera Hershey 31:46; 70. Margaret Petersen 31:47; 71. Joyce Hudson 31:50; 72. Alexis Smith 31:51; 73. Kim Baldwin 31:56; 74. Emily Barry 31:57; 75. Rachelle Gruenberg 31:58; 76. Laura Baez 32:02; 77. Kendal Kruse 32:11; 78. Christie Short 32:11; 79. Jessica Amacker 32:16; 80. Theresa Dutchuk 32:26; 81. Jamie Woodall 33:04; 82. Denise Wright 33:06; 83. Amber Bramlett 33:11; 84. Lorna Collins 33:13; 85. Rachelle Martie 33:20; 86. Renee Hilliard 33:42; 87. Amanda Loy 33:42; 88. Kelly Bigelow 33:46; 89. Loraine Andress 34:07; 90. Cecelia Maher 34:18; 91. Francesca Longlet 34:38; 92. Aimee Woodley 34:38; 93. Melissa Tholl 34:46; 94. Sezy Gerow-Hanson 35:19; 95. Jessica Jones 35:21; 96. Rennea Goff 35:33; 97. Christiane Schild 36:03; 98. Lydia Griffey 36:06; 99. Elizabeth Krauszer 36:15; 100. Jessy Hilliard 36:16; 101. Brittany Keener 36:34; 102. Aimee Young 36:34; 103. Carly Fielding 36:41; 104. Mary Flanigin 36:43; 105. Brianna Tittle 36:50; 106. Malia Wilson 37:29; 107. Farrah Weinert 37:36; 108. Reina Hernandez Burrell 37:42; 109. Ella Dunlap 37:42; 110. Terri Agee 38:02; 111. Liz Williams 38:40; 112. Melinda Evans 38:43; 113. Rylie Howell 38:43; 114. Amber Cartier 38:47; 115. Pheng Scott 39:12; 116. Tiffany Berard 39:12; 117. Jennifer Mitchell 39:12; 118. Sandy Messick 39:33; 119. Violet Jack 39:56; 120. Louisa Albright 39:56; 121. Amy Siegler 40:29; 122. Ingrid Dunlap 40:33; 123. Allison Brandt 40:33; 124. Kaylee Williams 41:52; 125. Meghan Hall 42:04; 126. Nora Smith 42:05; 127. Deedee Brandeberry 42:10; 128. Rachel Christman 43:34; 129. Wyeth Kirkeby 43:38; 130. Mary-Beth Schreck 44:03; 131. Emily Niebuhr 44:03; 132. Heather Slocum 44:15; 133. Tami De Leon 44:46; 134. Sophie Allan 45:43; 135. Joanne Allan 45:45; 136. Ruth Anderson 45:53; 137. Roxy Petrilla 46:03; 138. Ruth Cardoso 46:05; 139. Victoria Hillwig 46:05; 140. Tiffany Thomas 46:42; 141. Janine Sears 46:44; 142. Diane Palmer 48:22; 143. Melissa Hurt 48:32; 144. Theresa Peters 50:05; 145. Maris Kolev 50:08; 146. Molly Walsh 50:08; 147. Mo Miller 50:37; 148. Brigette Guzy 51:20; 149. Susan Bomalaski 51:20; 150. Ellen Krsnak 51:21; 151. Corrine Wiseman 51:22; 152. Dawn Hansen 51:38; 153. Meghan Paulson 54:23; 154. Drisana Evans 54:31; 155. Jordan Tobin 54:31; 156. Amber Treadway 55:21; 157. Roxanne Babcock 55:44; 158. Kimberly Walters 55:44; 159. Pamela Radcliffe 56:19; 160. Denise Demetree-Trombley 58:18; 161. Terri Dennett 58:44; 162. Kate Bentley 1:00:57; 163. Loretta Mason 1:13:07; 164. Angela Walker 1:13:07; 165. Morgan Mason 1:13:07.

Men’s 5K Results

1. Chaven Davidson 19:38; 2. Jack Ginter 19:59; 3. Kris Craig 20:20; 4. Chris Gregg 20:43; 5. Zach Frain 21:04; 6. Jonathan Diaz 21:19; 7. Jacob Ross 21:35; 8. Benjamin Mccormack 23:51; 9. Rob Clem 23:57; 10. Jamie Harvey 24:18; 11. Dan Baldwin 25:28; 12. Tom Downey 25:34; 13. Liam Mandery 25:44; 14. Colin Dean 25:47; 15. Jered Weaver 25:55; 16. Aaron Farley 26:20; 17. Justin Macdonald 26:45; 18. Tristan Radcliffe 26:57; 19. Zach Herman 27:04; 20. Roy Blain 27:40; 21. Will Mckenzie 27:43; 22. Chris Mandery 27:52; 23. Jenya Aleksandrushkin 28:08; 24. Will Fanning 28:18; 25. Jeremy Jaminet 28:43; 26. Russ Slaten 28:56; 27. Liam Baez-Terry 29:07; 28. Joshua Gaspard 29:53; 29. Danyelle Kimp 30:06; 30. Dave Gosse 30:36; 31. Daniel Jensen 30:44; 32. Tim Orr 30:55; 33. Paul Mordini 31:04; 34. Antonio White 31:33; 35. Wayne Wright 33:05; 36. Joe Quickel 33:16; 37. Jeffrey Martie 33:20; 38. Edward Mccomb 33:28; 39. Brandon Tokar 33:37; 40. Brady Tokar 33:38; 41. Songho Ha 34:06; 42. Joe Callison 34:32; 43. Rhett Jones 35:19; 44. Kelly Cavanaugh 35:41; 45. Jonathan Walton 35:46; 46. Scott Poisson 36:53; 47. Josue Carreon 37:01; 48. Fred Dunlap 37:38; 49. Tyler Thomas 38:50; 50. Charlie Peters 46:35; 51. Jon Nauman 46:47; 52. Chase Walsh 50:09; 53. Doug Miller 50:38.

Women’s 10K Results

1. Karen Kirk 44:12; 2. Erin Kocher 45:43; 3. Lucy Galloway 46:19; 4. Ashlyn Johnson 47:30; 5. Robyn Newell 48:00; 6. Hailee Rahm 48:09; 7. Karina Barenz 48:38; 8. Stephanie Wight 50:04; 9. Julie Michels 50:14; 10. Katherine O’Connor 50:22; 11. Kristen Elias 50:42; 12. Heather Velasquez 51:08; 13. Aimee Gasser 51:13; 14. Rhianne Christopherson 51:16; 15. Carol Halvorson 51:45; 16. Michelle Fabry 52:10; 17. Janet Petersen 52:20; 18. Rebekah Clark 52:22; 19. Cynthia Wymer 52:24; 20. Erika Connor 52:31; 21. Sara Lopez 52:39; 22. Kathy Jacobsen 52:55; 23. Marci Cartier 53:00; 24. Crystal Scott 53:02; 25. Allie Hartman 53:23; 26. Amy Hollon 53:24; 27. Elyse Delaney 53:26; 28. Mikayla Savikko 53:32; 29. Emilia Rusu 53:40; 30. Rita Mckenzie 53:41; 31. Teresa Curran 53:43; 32. Rebecca Wall 53:51; 33. Marissa Wachlarowicz 54:05; 34. Kimberly Buskirk 54:10; 35. Leah Kenney 54:11; 36. Emilyn Penfield 54:32; 37. Michelle Cox 54:49; 38. Yuliya Mcdaniel 54:54; 39. Nancy Alzheimer 54:58; 40. Esther Hayes 55:05; 41. Janet Warner 55:07; 42. Mitzi Pendleton 55:26; 43. Diane Johannes 55:27; 44. Jennifer Gates 55:34; 45. Elizabeth Calabro 55:43; 46. Lara Zoeller 56:03; 47. Ashlee Werner 56:06; 48. Lauren Smayda 56:13; 49. Erin Freel 56:18; 50. Stacy Gill 56:29; 51. Alissa Varrati 56:48; 52. Roman Rubio 57:06; 53. Ariel Turner 57:14; 54. Amela Moulton 57:18; 55. Andrea Castelblanco 57:41; 56. Katie Russell 57:54; 57. Irina Avtushko 57:59; 58. Candice Snow 58:10; 59. Nicole Domaschuk 58:35; 60. Kristen Collins 58:41; 61. Trish Lacey 58:41; 62. Cathryn Krakie 58:44; 63. Kelly Daugherty 58:44; 64. Megan Young 58:51; 65. Britta Anderson 58:51; 66. Lisa Kelley 59:04; 67. Lisa Griswold 59:08; 68. Diana Guzman 59:13; 69. Deanna March 59:18; 70. Laura Lamecker 59:23; 71. Rebecca Mahar 59:28; 72. Christine Richey 59:30; 73. Erin Campbell 59:52; 74. Julie Veerman 59:57; 75. Tricia Perkins 1:00:00; 76. Loriana Stowell 1:00:01; 77. Rachel Hopkins 1:00:05; 78. Meghan Cavanaugh 1:00:16; 79. Joyce Khann 1:00:33; 80. Lindsey Parker 1:00:38; 81. Alexandra Post 1:00:42; 82. Katharina Zellmann 1:00:42; 83. Melody Eickmann 1:01:04; 84. Carolyn Rudzinski 1:01:06; 85. Katrina Eggers 1:01:17; 86. Angela Craft 1:01:18; 87. Angela Randall 1:01:59; 88. Azuree Richard 1:02:27; 89. Lucille Abe 1:02:27; 90. Cierra Johnson 1:02:29; 91. Kim Lewis 1:02:31; 92. Jessica Maves 1:02:34; 93. Brandy Eber 1:02:41; 94. Meaghan Pennino 1:02:46; 95. Kelly Pasch 1:02:48; 96. Katherine Tutela 1:02:52; 97. Deidre Jones 1:02:53; 98. Sarah Brandt 1:02:54; 99. Riann Anderson 1:02:54; 100. Danielle Shack 1:02:59; 101. Sarah Remaklus 1:03:53; 102. Jessica Cederberg 1:04:04; 103. Brittany Westerman 1:04:13; 104. Erin Egan 1:04:19; 105. Ginger Olson 1:04:25; 106. Julia Thomas 1:04:29; 107. Abby Thomas 1:04:29; 108. Lindsey Ingram 1:04:35; 109. Almendra Guardiola 1:04:41; 110. Cheryl Stewart 1:04:43; 111. Anna Johnson 1:04:53; 112. Caroline Kirby 1:04:54; 113. Kelly Foreman 1:04:55; 114. Sherilee Keopuhiwa 1:05:12; 115. Emily Pitka 1:06:10; 116. Nicole Hayes 1:06:29; 117. Laura Southwell 1:06:39; 118. Aimee Chauvot 1:06:39; 119. Angela Marusa 1:06:48; 120. Candi White 1:06:56; 121. Jodie Mack 1:07:03; 122. Dana Hubbard 1:07:34; 123. Sabrina Diven 1:07:38; 124. Lea Johnson 1:07:38; 125. Sara Howerton 1:07:39; 126. Mary Masters 1:07:41; 127. Cindy Mcelroy 1:07:41; 128. Riley Thomas 1:08:02; 129. Nicole Kordik 1:08:02; 130. Amanda Heath 1:08:13; 131. Veronica Griffith 1:08:36; 132. Terri Thurston 1:08:41; 133. Patti Ruppert 1:08:43; 134. Alissa Noe 1:08:58; 135. Jamie Volz 1:09:07; 136. Whitney Brown 1:09:10; 137. Karen Allmann 1:09:11; 138. Tracy Napolsky 1:09:14; 139. Kara Watson 1:09:23; 140. Deanna Beck 1:09:34; 141. Fay Ondelacy 1:09:36; 142. Stephanie Burchell 1:09:40; 143. Lauren Whiteside 1:09:41; 144. Alicia Hanta 1:10:13; 145. Hannah Kelley 1:10:16; 146. Kelly Hope 1:10:26; 147. Toni Swearingen 1:10:32; 148. Amanda Sullivan 1:10:44; 149. Coreen Chaplin 1:11:21; 150. Tracy Kalytiak 1:11:51; 151. Katie Schulz 1:11:57; 152. Veronica Denison 1:12:21; 153. Louanne Lum 1:12:40; 154. Linda Occhipinti 1:12:45; 155. Nicole Smith 1:12:58; 156. Corie Stanley 1:12:59; 157. Kara Solsvig 1:13:01; 158. Sara Karns 1:13:08; 159. Lauren Evans 1:13:31; 160. Kimberly Shillinger 1:13:42; 161. Darci Horner 1:14:14; 162. Kelly Smith 1:14:14; 163. Jordyn Jones 1:14:16; 164. Misty Ellis 1:14:21; 165. Sanna Doucette 1:14:57; 166. Emily Taylor 1:15:10; 167. Kristin Blees 1:15:22; 168. Shelly Deano 1:16:04; 169. Leria Diaz 1:17:01; 170. Sharon Ritchie 1:17:01; 171. Emma Calvert 1:17:02; 172. Robin Calvert 1:17:16; 173. Abby Stanek 1:17:19; 174. Gia Currier 1:17:25; 175. Margaret Mcdonagh 1:17:25; 176. Jess Young 1:18:04; 177. Bethany Neubarth 1:19:09; 178. Echo Mcdonald 1:20:06; 179. Dianna Clemetson 1:20:06; 180. Renae Sather 1:21:06; 181. Christine Bond 1:22:15; 182. Sheryl Gillespie 1:22:28; 183. Linda Remaley 1:23:01; 184. Judy Krier 1:23:02; 185. Ginny Jackson 1:23:11; 186. Kara Hansen 1:23:41; 187. Haley Wilkinson 1:23:41; 188. Ashley Moore 1:23:49; 189. Leslie Frey 1:24:10; 190. Melanie Clark 1:24:54; 191. Tammy Morton 1:24:55; 192. Alyssa Sweet 1:25:48; 193. Serena Sweet 1:25:49; 194. Amy Fuelling 1:26:17; 195. Amy Severson Christopher 1:26:23; 196. Kim Stanford 1:27:47; 197. Lorrie Jordheim 1:28:23; 198. Jessica Crisp 1:29:26; 199. Karen Weiland 1:29:29; 200. Denise Ringhand 1:30:27; 201. Victoria Kobelnyk 1:33:05; 202. Katie Carlton 1:33:07; 203. Iesha Jones 1:34:02; 204. Eileen Bostick 1:34:14; 205. Madeline Warschak 1:35:22; 206. Jacquie Mateja 1:35:46; 207. Ouida Morrison 1:37:01; 208. Rachel Pereira 1:38:12; 209. Angie Schleyer 1:38:13.

Men’s 10K Results

1. Grant Stevenson 37:44; 2. James Miller 38:51; 3. Benn Schlapia 39:47; 4. Derek Nottingham 39:59; 5. Craig Gulledge 40:39; 6. Samir Patil 40:50; 7. Justin Lange 41:01; 8. Evan Jones 41:26; 9. Scott Clemetson 41:28; 10. Michael Ulroan 41:35; 11. John Koskinen 42:35; 12. Trevor Howell 42:40; 13. Tyler Boyd 42:49; 14. Sam Snyder 42:53; 15. Charles Moncayo 42:56; 16. Gregory Lamecker 42:56; 17. Denman Ondelacy 43:03; 18. Cole Verrett 43:33; 19. Michael Michener 43:45; 20. Eric Richards 43:55; 21. Daniel Carson 44:12; 22. Brenton Savikko 44:28; 23. Stan Flagel 44:44; 24. Tim Lemaire 45:36; 25. Kelley Maves 45:39; 26. David Braudis 45:59; 27. Robert Champion 46:34; 28. Anthony Horton 46:34; 29. Casey Kirkeby 46:56; 30. Luke Carlson 47:20; 31. Jack Bonney 47:26; 32. Trevor Harder 47:42; 33. Henryk Baran 47:48; 34. Brendan Davis 47:52; 35. Greg Macdonald 48:00; 36. Dylan Youngblood 48:50; 37. Steve Crook 49:05; 38. Nathan Strauss 49:09; 39. Jordan Huckabay 49:10; 40. Johnny Guerrero 49:32; 41. Victor Mcgrew 49:45; 42. Travis Hall 49:53; 43. Grant Thurston 50:01; 44. Dan Montoya 50:10; 45. Dominic Francis 50:19; 46. Brant Grifka 50:27; 47. Shane Leaphart 50:28; 48. Mark Jacobsen 50:32; 49. Victor Molina 51:20; 50. Jeremy Barnes 51:20; 51. Ralph Senter 51:26; 52. Isaac Yep 51:45; 53. Eric Steenburgh 51:54; 54. Elijah Gutierrez 52:00; 55. Bret Connor 52:14; 56. Mike Brede 52:43; 57. Patrick Mcanally 52:49; 58. Brent Hove 52:58; 59. Delbert Richey 53:07; 60. Tucker Foster 53:20; 61. Huy Bui 53:21; 62. Tylere Schmitt 53:36; 63. William Griffith 54:01; 64. Troy Mcglashan 54:08; 65. Oj Sollano 54:23; 66. Kevin Redmond 54:44; 67. Ben Krisher 54:50; 68. Timo Zimonjic 54:52; 69. Christopher Doucette 54:53; 70. Charles Tirpak 55:30; 71. Antonio O’Campo 55:37; 72. Edward Hills 55:39; 73. Ryan Cupples 55:59; 74. Rob Gill 56:29; 75. Will Stanek 56:33; 76. Raj Choudhury 56:38; 77. Andres Rodriguez 57:02; 78. Adrian Perez 57:03; 79. Terry Gibson 57:03; 80. Achilles Sargento 57:09; 81. Andrew Brennan 57:10; 82. Kyle Moulton 57:18; 83. Bob Aby 57:35; 84. Keith Perrins 57:42; 85. Ed Sears 57:46; 86. Daniel Murray 58:12; 87. Tyler Doss 58:18; 88. Brandon Childers 58:38; 89. Clayton Harrison 58:53; 90. Scott Yahr 59:20; 91. Frank Thomson 59:27; 92. Nick Lynch 59:28; 93. Charles Boyle 1:00:16; 94. James Hasbrouck 1:00:25; 95. Joshua Phares 1:00:41; 96. Steve Dwyer 1:00:44; 97. Vern Randall 1:02:00; 98. Neil Malutin 1:02:12; 99. Jason Sanders 1:02:12; 100. Lawrence Bigelow 1:02:27; 101. Jonathan Hughes 1:02:47; 102. Andrew Eliquen 1:03:47; 103. Joshua Vanness 1:04:36; 104. Zebastian Barr 1:04:41; 105. Keoni Wells 1:04:49; 106. Michael Dewandeler 1:05:30; 107. Roy Strawderman 1:06:29; 108. Marc June 1:06:30; 109. Mike Berger 1:06:35; 110. Nycoh Johnston 1:06:59; 111. Philip Swimeley 1:08:57; 112. Jason Napolsky 1:09:14; 113. Mervin Terre 1:09:16; 114. Rory Hamel 1:10:26; 115. Colin Sullivan 1:10:45; 116. James Kochergin 1:12:34; 117. Dennis Alzheimer 1:13:10; 118. Jeremy Evans 1:13:31; 119. Scotty Railton 1:16:41; 120. Chris Turletes 1:30:57.