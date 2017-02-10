Winter Weather Advisory Feb. 10, 2017

Source: weather.gov
URGENT – WINTER WEATHER MESSAGE…CORRECTED
NATIONAL WEATHER SERVICE ANCHORAGE AK
849 AM AKST FRI FEB 10 2017
AKZ125-110600-
/O.COR.PAFC.WW.Y.0012.000000T0000Z-170211T1500Z/
WESTERN PRINCE WILLIAM SOUND-
INCLUDING THE CITIES OF…WHITTIER…SEWARD…GIRDWOOD…
MOOSE PASS
849 AM AKST FRI FEB 10 2017
…WINTER WEATHER ADVISORY FOR BLOWING SNOW REMAINS IN EFFECT
UNTIL 6 AM AKST SATURDAY FOR EASTERN TURNAGAIN ARM TO WHITTIER…
* LOCATION…FROM EASTERN TURNAGAIN ARM TO WHITTIER.
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* SNOW…5 TO 9 INCHES.
* VISIBILITY…REDUCED TO ONE HALF MILE OR LESS AT TIMES.
* WIND…WEST WINDS 15 TO 30 MPH WITH GUSTS TO 45 MPH.
*TIMING…WINDS WILL STEADILY INCREASE TODAY. SNOW WILL INTENSIFY
THIS MORNING AND PERSIST THROUGH THE DAY. CONDITIONS WILL IMPROVE
AS SNOWFALL AND WINDS DIMINISH SATURDAY MORNING.
* IMPACTS…SNOWFALL COMBINED WITH STRONG WINDS AND BLOWING SNOW
CREATE DIFFICULT DRIVING CONDITIONS.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS…
A WINTER WEATHER ADVISORY FOR BLOWING SNOW MEANS THAT
VISIBILITIES WILL BE LIMITED DUE TO STRONG WINDS BLOWING SNOW
AROUND. USE CAUTION WHEN TRAVELING… ESPECIALLY IN OPEN AREAS.
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