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Winter Weather Advisory Feb. 10, 2017

by Steven T. Fink

Source: weather.gov

URGENT – WINTER WEATHER MESSAGE…CORRECTED
NATIONAL WEATHER SERVICE ANCHORAGE AK
849 AM AKST FRI FEB 10 2017

AKZ125-110600-
/O.COR.PAFC.WW.Y.0012.000000T0000Z-170211T1500Z/
WESTERN PRINCE WILLIAM SOUND-
INCLUDING THE CITIES OF…WHITTIER…SEWARD…GIRDWOOD…
MOOSE PASS
849 AM AKST FRI FEB 10 2017

…WINTER WEATHER ADVISORY FOR BLOWING SNOW REMAINS IN EFFECT
UNTIL 6 AM AKST SATURDAY FOR EASTERN TURNAGAIN ARM TO WHITTIER…

* LOCATION…FROM EASTERN TURNAGAIN ARM TO WHITTIER.

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* SNOW…5 TO 9 INCHES.

* VISIBILITY…REDUCED TO ONE HALF MILE OR LESS AT TIMES.

* WIND…WEST WINDS 15 TO 30 MPH WITH GUSTS TO 45 MPH.

*TIMING…WINDS WILL STEADILY INCREASE TODAY. SNOW WILL INTENSIFY
THIS MORNING AND PERSIST THROUGH THE DAY. CONDITIONS WILL IMPROVE
AS SNOWFALL AND WINDS DIMINISH SATURDAY MORNING.

* IMPACTS…SNOWFALL COMBINED WITH STRONG WINDS AND BLOWING SNOW
CREATE DIFFICULT DRIVING CONDITIONS.

PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS…

A WINTER WEATHER ADVISORY FOR BLOWING SNOW MEANS THAT
VISIBILITIES WILL BE LIMITED DUE TO STRONG WINDS BLOWING SNOW
AROUND. USE CAUTION WHEN TRAVELING… ESPECIALLY IN OPEN AREAS.

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Author: Steven T. FinkThis content was submitted by a third-party and published by Seward City News Editor Steve Fink

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