URGENT – WINTER WEATHER MESSAGE
NATIONAL WEATHER SERVICE ANCHORAGE AK
938 AM AKST FRI DEC 23 2016
Link here: https://inws.ncep.noaa.gov/a/a.php?i=7936556
WESTERN PRINCE WILLIAM SOUND-
INCLUDING THE CITIES OF…WHITTIER…SEWARD…GIRDWOOD…
MOOSE PASS
938 AM AKST FRI DEC 23 2016
…WINTER WEATHER ADVISORY FOR SNOW AND BLOWING SNOW IN EFFECT
FROM 3 PM SATURDAY TO 9 AM AKST SUNDAY FOR TURNAGAIN PASS AND
PORTAGE VALLEY…
THE NATIONAL WEATHER SERVICE IN ANCHORAGE HAS ISSUED A WINTER
WEATHER ADVISORY FOR SNOW AND BLOWING SNOW…WHICH IS IN EFFECT
FROM 3 PM SATURDAY TO 9 AM AKST SUNDAY. THE BLIZZARD WATCH IS NO
LONGER IN EFFECT.
* LOCATION…TURNAGAIN PASS AND PORTAGE VALLEY.
* SNOW…6 TO 12 INCHES. HIGHEST AMOUNTS WILL BE AT HIGHER
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ELEVATIONS.
* VISIBILITY…QUARTER MILE POSSIBLE.
* WIND…EAST WINDS 30 TO 50 MPH.
* TIMING…SNOW WILL INTENSIFY LATE SATURDAY AFTERNOON BECOMING
HEAVY AT TIMES BY EVENING…IMPROVING SUNDAY MORNING. BLOWING
SNOW WILL DIMINISH VISIBILITIES DOWN TO ONE HALF MILE OR LESS AT
TIMES THROUGH PORTAGE VALLEY SATURDAY EVENING AND AREAS OF
TURNAGAIN PASS THROUGH SUNDAY MORNING.
* IMPACTS…SNOWFALL COMBINED WITH STRONG WINDS AND BLOWING SNOW
MAY PRODUCE NEAR WHITE-OUT CONDITIONS AT TIMES. SNOW MAY MIX
WITH OR CHANGE TO RAIN CREATING ICY CONDITIONS. DRIVING MAY
BECOME VERY DIFFICULT.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS…
A WINTER WEATHER ADVISORY FOR SNOW AND BLOWING SNOW MEANS THAT
VISIBILITIES WILL BE LIMITED DUE TO A COMBINATION OF FALLING AND
BLOWING SNOW. USE CAUTION WHEN TRAVELING.
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